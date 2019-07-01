Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Об этом сообщает «Собеседник».

Телеведущий Дмитрий Шепелев пригласил шоумена на передачу, где Алибасов должен был ответить на вопросы по поводу недавнего отравления на детекторе лжи. Посмотреть на происходящее собирались эксперты, массовка, а также близкие и друзья Алибасова, которые еще не видели его после выписки.

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«Планировалось снять разоблачение года. Ведь только с помощью детектора лжи можно понять, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым — было ли отравление или же продюсер специально затеял игру, чтобы поднять интерес к себе и группе "На-На"», — рассказал один из зрителей.

Шоумен так и не появился на съемках. Руководство программы долго пыталось дозвониться до него. Когда это удалось, Алибасов сказал, что плохо себя чувствует и не может приехать в студию. Всех собравшихся отправили по домам.

Ранее 28 июня сын Бари Алибасова рассказал, что шумиха вокруг отравления продюсера «Кротом» принесла его семье и PR-директору Вадиму Горжанкину ряд рекламных предложений на 26 миллионов рублей. Он отметил, что каждое утро вместе с Горожанкиным думали над тем, как подавать новости в СМИ.

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