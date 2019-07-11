Представитель Алибасова назвал его разоблачение фейком

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин назвал фейком скриншот переписки с врачом, где обсуждалась его госпитализация. Его цитирует «Комсомольская правда».

По словам Горжанкина, подделать такую переписку может «любой школьник». Он заявил, что и сам может «состряпать» такой скриншот. Также представитель Алибасова уточнил, что врач Сергей Моцарь «ничего такого не помнит».

Горжанкин уверен, что те, кто подделал переписку, гнались за сенсацией «ради рейтинга».

Ранее 11 июля сын Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» на Первом канале с его участием было инсценировкой. В ходе эфира он должен был предстать врагом собственного отца, который наживается на его болезни. За это он должен был получить несколько миллионов рублей. Однако редакторы шоу изменили сценарий и выставили продюсера обманщиком.

Скриншоты переписки с врачом Моцарем были представлены в рамках шоу 10 июля. Из них следовало, что семья Алибасова инсценировала отравление продюсера.

Алибасова госпитализировали 4 июня с ожогами желудка. Он случайно выпил жидкость для очистки труб под названием «Крот». Тогда многие усомнились в правдивости инцидента, так как Алибасова выписали из больницы спустя всего две недели.

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