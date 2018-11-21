Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина поженились. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Церемония бракосочетания прошла 21 ноября в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве. Артисты уже состояли в отношениях с 1995 по 1998 год и после расставания остались с друзьями. Спустя годы пара решила вновь сойтись и пожениться. Сейчас Алибасову 71 год, Федосеевой-Шукшиной — 80 лет.

Для обоих это уже не первый брак, у артистов есть дети от предыдущих союзов. Алибасов был женат пять раз, его избранница выходила замуж четыре раза.

Бари Алибасов — создатель и бессменный руководитель российской поп-группы «На-На». В 2019 году коллектив отметит 30 лет на сцене. Лидия Федосеева-Шукшина — народная артистка РСФСР, известная по ролям в таких фильмах, как «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину», «12 стульев» и другие. Ее вторым мужем был советский актер и писатель Василий Шукшин.

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