Федосеева-Шукшина заявила о невозможности переговоров с Алибасовым по квартире

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила о невозможности переговоров по поводу ее квартиры, на которую суд наложил арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Хочу, чтобы он [продюсер Бари Алибасов] отдал квартиру, разговора быть не может другого. Как так могло получиться? Но он сразу переворачивает все. Ты можешь объяснить, почему ты отобрал у меня квартиру?» — сказала женщина.

Ранее на квартиру артистки в Новой Москве наложили арест. Федосеева-Шукшина обратилась в суд, чтобы оспорить две сделки. Первая — передача недвижимости мужу актрисы Бари Алибасову, вторая — переоформление им квартиры на своего помощника Сергея Моцаря.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной сообщила, что шансы на возврат жилья высоки. При этом защитник уточнила, что артистка хочет все решить мирным путем, поскольку допускает, что ее супруга тоже могли обмануть.

Сам Алибасов настаивает, что просто хотел уберечь квартиру от махинаций Ольги — дочери своей жены. Продюсер называет падчерицу мразью и утверждает, что она также претендует и на квартиру на улице Бочкова — там раньше жил сам писатель Василий Шукшин, а теперь живет Федосеева-Шукшина.

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