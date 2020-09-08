Бари Алибасов забыл участников группы «На-На» во время интервью

Продюсер Бари Алибасов забыл имена участников собственной группы «На-На». Это произошло во время интервью для опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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«А ты не мог бы мне сказать, кто вообще в группе “На-На” есть? Их сколько там», — внезапно обратился Алибасов к журналисту.

Продюсеру пришлось по пальцам перечислить музыкантов: «Вова, Слава… и еще кто-то там… Миша? А, Леня! Их четыре штуки!»

Группа «На-На» была создана Алибасовым в 1989 году. В нее входят Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Леонид Семидьянов.

Восьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 7 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1998 году, громких клипах и музыкальном телевидении. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, шестую — здесь, седьмую — здесь.

Подробнее о приключениях группы «На-На» в 1998 году (видеоролик с таймкодом):