В Москве резко подорожали однокомнатные квартиры

Повышенный спрос на строящееся жилье в Москве спровоцировал резкий рост цен на квадратные метры в 2020-м. По итогам года средняя стоимость однокомнатных квартир в столичных новостройках увеличилась на 27 процентов, следует из материалов, предоставленных «Ленте.ру» агентством «ИНКОМ-Недвижимость».

По данным аналитиков, в «старой» Москве «однушки» за год подорожали более чем на четверть, в Новой Москве — на 16 процентов, в Подмосковье — на 32 процента. Двухкомнатное жилье показало 28-процентный прирост стоимости в столице, в Новой Москве его цена увеличилась почти на 21 процент, в области — на 27 процентов. Средняя стоимость «трешек» в пределах «старой» Москвы поднялась на 26 процентов, в Троицком и Новомосковском округах — на 20 процентов, в Московской области — более чем на 22 процента. Многокомнатные квартиры в Москве за 2020-й подорожали на 12 процентов, на присоединенных территориях их средняя стоимость выросла на 33 процента, а в области — на 13 процентов.

Повсеместный рост цен на квартиры в новостройках эксперты объясняют ажиотажным спросом на жилье, а также вымыванием из экспозиции наиболее доступных лотов.

«Если говорить о спросе и ценах в 2021 году, то многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране. В первом полугодии, с учетом характерной сезонности, спрос будет умеренным. К лету из-за завершения программы льготной ипотеки снова может возникнуть ажиотаж вокруг квартир в новостройках, который спровоцирует вымывание ликвидных лотов и увеличение средней стоимости квадратного метра», — предрекают специалисты.

Ранее, в декабре, аналитики заявляли, что дикий спрос на новое жилье в Москве спровоцировал неадекватное поведение застройщиков: они начали переписывать ценники на уже забронированные квартиры. Специалисты советовали немного повременить с приобретением недвижимости.

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