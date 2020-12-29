Москвичка отдала злоумышленникам 12 миллионов рублей и едва не лишилась квартиры

В Москве 79-летняя женщина лишилась 12 миллионов рублей и едва не осталась без квартиры — отдать деньги ее вынудили неизвестные злоумышленники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

В полицию с заявлением обратилась сама пострадавшая — женщина 1941 года рождения. Она попросила привлечь к ответственности лиц, которые осенью 2020 года, угрожая ее жизни и здоровью, завладели принадлежавшими ей сбережениями в размере 12 миллионов рублей. По словам москвички, деньги она отдала неизвестным в подъезде дома в Михалковском переулке.

Женщина также рассказала полицейским, что злоумышленники пытались заставить ее продать квартиру в центре Москвы за 7,1 миллиона рублей. Сделка не состоялась лишь благодаря вмешательству полицейских.

Ранее, в ноябре, сообщалось о жительнице Саранска, которая лишилась квартиры, заняв у знакомого мужчины 200 тысяч рублей. Он дал ей деньги на три месяца под нулевой процент, но попросил подписать ряд документов в многофункциональном центре. Россиянка полагала, что подписывает бумаги, связанные с оформлением договора займа, и не изучила их. Впоследствии выяснилось, что она случайно завизировала договор купли-продажи своей квартиры.

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