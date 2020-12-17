Россиянка лишилась квартиры после обращения в ломбард

Жительница города Назарово (Красноярский край) лишилась квартиры, не исполнив свои обязательства по договору займа. Россиянка обратилась в ломбард, чтобы занять 165 тысяч рублей, и в итоге осталась без жилья. Об этом сообщается на сайте краевого управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Женщина взяла деньги в ломбарде, оставив в залог свою однокомнатную квартиру. В установленный срок долг она не вернула, общая сумма задолженности возросла до 300 тысяч рублей. Кредитор обратился в суд, который постановил обратить взыскание на заложенное имущество — недвижимость.

Узнав, что квартиру собираются реализовать на торгах, женщина все равно не погасила задолженность. После этого приставы наложили на имущество арест. В настоящее время квартиру готовят к продаже.

Ранее в декабре сообщалось о россиянке, которая лишилась денег от продажи квартиры после разговора по телефону. 63-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников — она перевела им более миллиона рублей.

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