Покупателей квартир в Москве лишили скидок

Торг между покупателями и продавцами на рынке вторичного жилья в Москве в настоящее время не превышает 100 тысяч рублей. Собственники готовы давать скидки только для небольшого ускорения сделки, говорится в сообщении агентства «Миэль», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Покупателей квартир в столичном регионе практически лишили скидок — максимальные дисконты в Москве составляют 100 тысяч рублей, а в Подмосковье — 50 тысяч. При этом для покупателя зачастую важен сам факт предоставления дисконта, а не его размер, отмечают риелторы.

«Звонки по выставленным лотам поступают быстро и в большом количестве, поэтому на ликвидный объект выстраивается очередь, и квартира будет продана в любом случае, — подчеркивают специалисты. — Начиная с конца лета, срок экспозиции сократился, квартиру часто забирают за неделю. Покупатели выходят на сделку в течение нескольких дней, потому что боятся, что объект будет продан другим. И для этих страхов есть все основания».

На данный момент предоставление дисконта — это лишь инструмент для ускорения сделки, поясняют в «Миэль». Если скорость продавцу не важна, то скидки покупатель, скорее всего, не получит.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на вторичном рынке жилья в Москве произошел взрыв спроса из-за внешних экономических и эпидемиологических факторов. Это в свою очередь привело к удорожанию всех объектов. Средний чек однокомнатной квартиры в городе еще в августе составлял 6,5 миллиона рублей, а в октябре уже превысил 9,1 миллиона.

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