Россиянка лишилась денег от продажи квартиры после разговора по телефону

В Белгороде 63-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела им деньги, полученные от продажи квартиры. В общей сложности пострадавшая лишилась более миллиона рублей, сообщается на сайте областного управления МВД.

Как выяснили следователи, изначально с женщиной связался злоумышленник, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что виртуальный личный кабинет россиянки взломан. Пенсионерка собиралась обратиться в банк для уточнения информации, но в этот момент ей позвонили с другого номера. Новый собеседник назвался сотрудником правоохранительных органов. В ходе разговора он заявил, что полиция уже разбирается с мошенническими действиями в отношении ее банковского счета. Он также предупредил женщину, что с ней свяжется «настоящий» сотрудник службы безопасности банка.

После этого потерпевшей позвонила девушка, которая управляла ее дальнейшими действиями. Пенсионерка обналичила свои сбережения, приобрела телефон с установленным на нем приложением, позволяющим произвести ряд манипуляций. В итоге она перевела на якобы безопасные счета деньги, вырученные от реализации недвижимости. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее стало известно, что чаще всего жертвами телефонных мошенников, притворяющихся сотрудниками банков, становятся одинокие мужчины в возрасте 28-37 лет с высшим образованием. При этом россияне до 25 лет чаще попадаются на уговоры перевести деньги со счета на счет. Пожилые граждане в шесть раз чаще сообщают данные своей карты посторонним.

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