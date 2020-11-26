Россиянка случайно подарила свою квартиру мужчине

Жительница Саранска лишилась квартиры, заняв у знакомого мужчины 200 тысяч рублей. Он дал ей деньги на три месяца под нулевой процент, но попросил подписать ряд документов в многофункциональном центре, сообщает региональное издание «Столица С».

Россиянка полагала, что подписывает бумаги, связанные с оформлением договора займа, и не изучила их. Впоследствии выяснилось, что женщина случайно завизировала договор купли-продажи своей квартиры — недвижимость она якобы реализовала своему кредитору за 1,57 миллиона рублей.

Между тем через два месяца после выдачи денег кредитор потребовал вернуть долг и также попросил россиянку выписаться из занимаемой квартиры. Женщина и ее сын послушно снялись с регистрационного учета, а дочь выписываться отказалась. Теперь россиянка пытается оспорить сделку в суде. Она утверждает, что не хотела дарить квартиру, а денег за нее не получала.

Ранее, в октябре, сообщалось о трех мошенниках, которые едва не похитили квартиру у жительницы Санкт-Петербурга, воспользовавшись ее доверчивостью и любовью к животным. Мужчины пообещали подарить женщине редкую собаку, и при передаче питомца попросили подписать ряд документов. Как выяснилось позже, среди бумаг был договор купли-продажи жилья. Но обманом проведенную сделку не зарегистрировали в Росреестре — незадолго до случившегося женщина подала в ведомство заявление о том, что без ее присутствия нельзя осуществлять никаких операций с ее недвижимостью.

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