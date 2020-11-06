Россиянка захотела выселить родственника и лишилась квартиры

Жительница Обнинска Калужской области захотела выселить своего родственника из квартиры и доверила оформление документов риелтору. Та оказалась мошенницей и лишила россиянку квартиры. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Материалы по теме Набрали по мелочи Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно Теперь поживут Съемное жилье в России резко упало в цене. Но скоро рынок ждет новый обвал

Следователи выяснили, что риелтор должна была снять с регистрационного учета по месту жительства родственника пенсионерки и получила для этого оригиналы документов на жилплощадь. Воспользовавшись положением, женщина оформила на себя доверенность на право распоряжаться чужой квартирой, а позже продала ее. Своей клиентке мошенница сказала, что процесс выселения родственника затягивается, но находится под контролем.

Оказалось, что риелтор уже имела судимость за подобное преступление. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее женщина помогала двум жителям Обнинска оформлять договор купли-продажи недвижимости и должна была передать от них продавцам 450 тысяч рублей в качестве залога. Однако мошенница не выполнила обещание и забрала деньги себе. Причиненный риелтором ущерб МВД оценило в четыре миллиона рублей. В отношении злоумышленницы завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент ей грозит срок до десяти лет лишения свободы.

В сентябре 2020 года в Ставропольском крае полицейские задержали мужчину, который, представившись риелтором, продал чужой объект недвижимости знакомой и присвоил вырученные средства. Правоохранительные органы выяснили, что россиянка заключила с мошенником сделку по приобретению жилплощади в Ессентуках и передала ему деньги. Однако женщина не получила ключи с документами и заявила о случившемся в полицию. Вскоре преступника нашли и возбудили в его отношении уголовное дело.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться