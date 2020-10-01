Россиянин обманул владельца квартиры с помощью его брата-близнеца

Риелтор из Пензы обманул владельца квартиры, незаконно продав ее с помощью брата-близнеца собственника недвижимости. Злоумышленники оформили сделку, пока настоящий владелец жилья находился в больнице. Об этом сообщает региональное управление МВД.

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Оказалось, что представившийся риелтором 27-летний россиянин из Пензы в 2018 году обманным путем завладел квартирой в Ленинском районе. Тогда ее законный владелец находился на длительном лечении, а жилплощадь занимал его брат-близнец со спутницей. Злоумышленник наладил с жильцами хорошие отношения, угощая их алкоголем, а позже с помощью своего знакомого подписал договор по продаже квартиры с братом хозяина.

После оформления сделки мужчина переоформил документы на себя и выставил квартиру на продажу. За жилплощадь он получил 1,5 миллиона рублей, которые потратил в личных целях. На данный момент правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и выдали преступнику подписку о невыезде. Если факты подтвердятся, его могут посадить на срок до 10 лет.

В сентябре подобный случай произошел в городе Ессентуки Ставропольского края. Мужчина представился риелтором и продал своей знакомой чужую квартиру за 1,2 миллиона рублей. Он получил деньги и пообещал в скором времени отдать ключи и документы, но позже перестал отвечать на звонки. Женщина обратилась в полицию.

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