Известную российскую актрису обманули на три миллиона рублей

Известную российскую актрису Юлию Рутберг («Не родись красивой», «Игрушки», «Мотыльки», «Частное пионерское») обманули на три миллиона рублей. Об этом сообщает StarHit.

Бывший знакомый Юлии — риелтор Виталий Подольский — взял эти деньги у нее под расписку, но впоследствии отказался их вернуть. Он неоднократно давал обещания, однако в итоге слов своих не сдержал и перестал брать трубку.

Хамовнический суд Москвы постановил вернуть Юлии три миллиона рублей, рассказал изданию адвокат Рутберг Никита Глушков. «Плюс установлены проценты, которые будут взыскиваться с него (Подольского — прим. «Ленты.ру») ежемесячно. Исполнительный лист передан судебным приставам», — поделился представитель актрисы.

По словам Глушкова, у должника есть комната в Москве, земельный участок и дом. На недвижимость наложен арест, а Подольского в настоящее время разыскивают соответствующие органы.

В 2016 году Юлия Рутберг получила звание народной артистки России. Вместе с ней этого титула удостоились Игорь Верник, Марина Есипенко, Николай Лазарев и Владимир Носик.

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