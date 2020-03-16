Стала известна судьба квартиры Юлии Началовой

Стала известна судьба квартиры российской певицы и актрисы Юлии Началовой. После долгих судебных споров недвижимость перешла к дочери артистки Вере Алдониной, пишет StarHit.

Отец Веры — бывший супруг Юлии футболист Евгений Алдонин. После развода Началова отписала своему гражданскому мужу хоккеисту Александру Фролову долю в квартире, перешедшей к певице после расторжения брака (подарок Алдонина). После смерти артистки Фролов, как сообщает Rambler News Service, обещал вернуть недвижимость Вере. Тогда переговоры по жилью вел отец девочки.

Материалы по теме Дикая бабочка Она победила Кристину Агилеру и стала звездой. Умерла Юлия Началова, ей было 38 лет

Актриса Марина Орлова, которая сыграла Началову в документальном фильме о ней, рассказала, что съемки некоторых сцен проходили в этой самой квартире. Родители умершей сохранили там вещи певицы. «Мне было даже страшно находиться в гардеробной, ведь все вещи висят на тех же местах, как будто человек просто вышел из комнаты», — рассказала Марина.

Юлия Началова умерла в марте 2019 года. По словам ее лечащего врача, у певицы развилась гангрена после того, как в рану на ноге попала инфекция. Актрису ввели в состояние искусственной комы, спустя несколько дней Началова скончалась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru