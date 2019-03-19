Помощница Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

Помощница Юлии Началовой Анна Исаева рассказала в эфире телеканала «Россия-1» о последнем разговоре с певицей.

Материалы по теме Дикая бабочка Она победила Кристину Агилеру и стала звездой. Умерла Юлия Началова, ей было 38 лет

По словам Исаевой, артистка находилась в хорошем расположении духа и обсуждала с ней официальные заявления для прессы. Началова попросила ее действовать по своему усмотрению и общаться с журналистами так, как ей кажется правильным.

«Ань, я тебе полностью доверяю, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право», — сказала певица.

Началова умерла 16 марта. Ей было 38 лет. Церемония прощания с певицей состоится в четверг, 21 марта. По словам лечащего врача артистки, причиной смерти стала случайность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!