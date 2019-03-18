Отец Началовой опроверг информацию о проблемах с властями из-за похорон

Отец певицы Юлии Началовой опроверг информацию о проблемах, связанных с организацией похорон дочери. Его слова передает РБК.

«Никакого конфликта [с мэрией Москвы] нет. Работа идет так, как она должна идти, все нормально», — заверил мужчина.

Также менеджер исполнительницы Анна Исаева подтвердила РИА Новости, что правительство Москвы идет навстречу родственникам Началовой.

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Ранее 18 марта в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что мэрия столицы отказалась предоставлять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения артистки.

17 марта стало известно о переносе даты похорон Началовой. Согласно последней информации, церемония прощания с певицей состоится в четверг, 21 марта.

Началова умерла 16 марта. Ей было 38 лет. По словам лечащего врача артистки, причиной смерти стала случайность.

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