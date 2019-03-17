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В смерти Юлии Началовой нашли закономерность

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Певица Юлия Началова стала третьим умершим участником четвертого сезона российского реалити-шоу «Последний герой». Внимание на это в воскресенье, 17 марта, обратили журналисты kp.ru.

«По странному стечению обстоятельств Юля продолжила печальную статистику телешоу, пополнив ряды умерших участников "Последнего героя". Что это, проклятье или страшное совпадение?» — отмечается в материале, опубликованном на сайте издания.

Так, ранее уже скончались двое «коллег» Началовой по четвертому сезону проекта — певица Жанна Фриске и рэпер Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл. Кроме того, по разным причинам умерли и несколько участников других сезонов — актриса Вера Глаголева и певец Крис Кельми, а также ведущий проекта Сергей Бодров-младший.

О смерти 38-летней Началовой стало известно 16 марта. Сообщалось, что причиной смерти певицы стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Однако отец Началовой заявил, что она скончалась из-за абсцесса.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга, ей было 40 лет.

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