Дату похорон Юлии Началовой перенесли

Певицу Юлию Началову похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила директор артистки Оксана Мостовлюк, передает агентство «Москва».

По ее словам, церемония прощания пройдет в траурном зале кладбища. «Информация о времени будет распространена дополнительно», — добавила она.

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Ранее источник РИА Новости в столичной мэрии сообщал, что похороны пройдут 19 марта. Отец певицы говорил, что церемония может состояться 20 марта.

Певица умерла 16 марта, ей было 38 лет.

Сообщалось, что причиной ее смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Однако, по словам отца Началовой, артистка скончалась из-за гнойного воспалительного процесса.

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