Названы дата и место похорон Юлии Началовой

Певицу Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной мэрии.

Как уточнил собеседник агентства, церемония погребения состоится во вторник, 19 марта.

При этом отец певицы Виктор Началов заявил агентству «Москва», что похороны могут пройти 19 или 20 марта. По его словам, панихида также состоится на Троекуровском кладбище.

Певица умерла 16 марта. Сообщалось, что причиной ее смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Однако, по словам отца Началовой, артистка скончалась из-за гнойного воспалительного процесса.

Началовой было 38 лет.

Она обрела известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году. певица записала такие песни, как «Герой не моего романа», «Я выбираю», «Я не твоя».

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