Продюсер «Последнего героя» ответил на слухи о «закономерности» в смерти Началовой

Медиаменеджер и продюсер пяти сезонов «Последнего героя» Александр Любимов отреагировал на распространившуюся в сети конспирологическую теорию о смертях нескольких участников телепроекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Любимов указал на 81-летнего Николая Дроздова, который участвовал в двух сезонах шоу и является живым опровержением якобы мистических совпадений.

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«Моей основной заботой [на съемках проекта] был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример <...> как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе Господи, все в порядке — и сейчас, и тогда», — рассказал продюсер.

На совпадение обратили внимание журналисты kp.ru: после смерти певицы Юлии Началовой они упомянули умерших участников проекта — певицу Жанну Фриске, рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, актрису Веру Глаголеву, певца Крис Кельми и ведущего проекта Сергея Бодрова-младшего. «Что это, проклятье или страшное совпадение?» — говорится в материале издания.

Началова умерла 16 марта. Ей было 38 лет. По словам лечащего врача артистки, причиной смерти стала случайность.

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