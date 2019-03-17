Подопечный Юлии Началовой выиграл шоу «Один в один» в день смерти певицы

Подопечный Юлии Началовой Павел Крюков стал победителем народного сезона музыкально-пародийного шоу «Один в один». Об этом сообщает «Россия 1».

Запись финала вышла в эфир в день смерти певицы. Крюков изобразил Григория Лепса. Сама Началова выступила дуэтом с Ираклием Пирцхалавой, они спародировали Анжелику Варум и Леонида Агутина.

Юлия Началова начала участвовать в съемках шоу еще в 2014 году. После завершения нескольких сезонов певица стала звездным наставником.

О смерти 38-летней Началовой стало известно 16 марта. 11 марта ее госпитализировали в тяжелом состоянии, через два дня пациентку ввели в искусственную кому. Утром 16 марта Началовой прооперировали ногу.

Причиной смерти артистки стал абсцесс.

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