Сестра Жанны Фриске показала ее квартиру

@friske_natalia / Instagram

Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы спустя почти пять лет после ее смерти. Внутри все осталось нетронутым. Видео опубликовано в сториз Натальи в Instagram.

Женщина приехала вместе с матерью «проведать Жанночку» и убраться в квартире. С момента смерти артистки там ничего не трогали и не переставляли в память о ней.

Материалы по теме «Твою улыбку невозможно забыть» Звезды шоу бизнеса и поклонники — о смерти Фриске

В комнате на полках стоят книги, фотографии Жанны с ее друзьями и близкими, а также многочисленные награды певицы. В спальне осталась любимая коллекция духов и сумок артистки. Наталья показала и гостиную, где лежат подарки для сына Жанны Платона.

Российская певица и актриса Жанна Фриске умерла в июне 2015-го. У артистки обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Сестра покойной Наталья рассказала, что планирует выпустить посмертный альбом певицы, в который войдут ее неизданные песни.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru