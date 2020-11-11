Москвичка съездила на дачу и лишилась квартиры

Жительница Москвы Наталья Каримова съездила на дачу и лишилась квартиры: вернувшись в город, она не смогла попасть домой — пока женщина отдыхала, ее недвижимость признали собственностью города. Объект взяли под охрану, сменив замки на входной двери. Об этом сообщает НТВ.

По словам москвички, квартиру в доме на улице Летчика Бабушкина она приобрела еще в 1997 году. Но в выписке из Единого реестра недвижимости (ЕГРН) указано, что три года назад собственником жилья стал город Москва. При этом платежные квитанции за услуги ЖКХ до сих пор приходят на имя Каримовой.

Пока не установлено, почему квартира перешла в собственность городского департамента имущества. Специалист по недвижимости Арман Барекян предполагает, что чиновники не знали о наличии нового правообладателя недвижимости и могли признать имущество выморочным в связи со смертью старого правообладателя. «Почему у них не было этих сведений — неизвестно», — отметил эксперт.

Между тем у настоящей владелицы квартиры есть договор купли-продажи недвижимости, на котором стоит печать комитета муниципального жилья правительства Москвы (ныне департамент городского имущества). Таким образом, чиновники знали о заключенной сделке, но впоследствии информация о ней исчезла.

В настоящее время москвичка лишена права распоряжаться своей квартирой — все действия могут совершаться только с согласия городских властей. Опрошенные НТВ юристы заявили, что в этом деле, вероятно, замешаны «реальные люди, которые понимали, что делают».

В минувшем октябре москвичка, на полтора года уезжавшая из города вместе с дочерью, обнаружила в своей квартире мигрантов. Приезжие из Узбекистана заняли жилье с разрешения заместителя директора компании, управляющей домом. Они выкинули принадлежавшее хозяйке пианино.

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