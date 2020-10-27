Мигранты тайком поселились в квартире москвички

Москвичка, на полтора года уехавшая из города вместе с дочерью, по возвращении обнаружила в своей квартире мигрантов. Приезжие из Узбекистана заняли жилье с разрешения заместителя директора компании, управляющей домом. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, мигранты тайком поселились в одной из квартир 12-этажного дома на Фортунатовской улице (Восточный административный округ). Братья-плиточники из Узбекистана обосновались там по указанию сотрудницы управляющей компании. Она узнала, что квартира пустует, когда на холод в подъезде пожаловались соседи. Женщина выяснила, что в жилом помещении никто не живет, и там открыты окна. Квартиру вскрыли, окна затворили, а потом дверь вновь заперли, повесив новый замок. Впоследствии управдом отдала ключи мигрантам.

Женщина не взяла с рабочих денег за жилье — попросила только оплачивать коммунальные услуги. Кроме того, она разрешила жильцам убрать из квартиры ненужные вещи, поскольку комнаты были сильно захламлены. В итоге мигранты вынесли на помойку пианино — им оно показалось лишним.

Когда законная собственница приехала в Москву с дочерью и обнаружила «гостей», она вызвала полицию. Замдиректора управляющей компании заявила, что всего лишь опечатала квартиру, а плиточники вселились туда по собственной инициативе. Но разговор с мигрантами и собранные улики опровергли эту версию. Суд приговорил управдома к году исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в пользу государства.

Ранее в октябре стало известно, что власти Москвы зафиксировали отток трудовых мигрантов после пандемии. О пропаже работников начали сигнализировать представители бизнеса. Большое количество трудовых мигрантов работало на стройках и в сфере ЖКХ.

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