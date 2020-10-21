На границе США потеряли родителей 545 детей-мигрантов

На южной границе США власти потеряли из вида родителей 545 задержанных несовершеннолетних нелегальных мигрантов. Об этом сообщает NBC News.

Многих из них — около двух третей взрослых членов семейств — депортировали обратно в Центральную Америку до того, как их удалось найти, сообщили правозащитники в разговоре с журналистами. Это относительно новая ситуация: в 2018 году большинство семей сумели воссоединиться перед депортацией.

Отмечается, что многие находящиеся за границей родители не пожелали забрать своих детей и высказались за то, чтобы те оставались в США — у родственников либо спонсоров. По их словам, они боятся за судьбу своих отпрысков, если те вернутся в родные страны.

В июне, когда разгорелась эпидемия коронавируса, федеральный судья окружного суда по Центральному округу Калифорнии Долли Джи (Dolly Gee) приказала освободить детей мигрантов, содержащихся в миграционных тюрьмах. Она, однако, предусмотрела ряд дополнительных условий, в соответствии с которыми сотни несовершеннолетних нелегалов остались за решеткой.