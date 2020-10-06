Власти США ужесточили выдачу рабочих виз

Власти США вновь ужесточили выдачу рабочих виз H-1B. Об этом сообщило министерство внутренней безопасности страны, передает РИА Новости.

В частности, в стране сократят число «специальных профессий», по которым могут быть наняты иностранные работники. Также будет увеличен контроль над компаниями, которые нанимают минимальное число сотрудников в США по рабочим визам и полагаются на аутсорсинг в других странах для осуществления основной работы.

Кроме того, компании будут вынуждены платить иностранцам больше, что снизит привлекательность программы рабочих виз и, по мнению министерства, не даст возможность иностранцам с невысокой квалификацией отобрать рабочие места у граждан США.

Часть новых правил вступит в силу уже в этот четверг, 8 октября, другая часть — через два месяца. В сообщении министерства также указывается, что от компаний будет требоваться, чтобы они делали «настоящие предложения о работе настоящим сотрудникам».

В июле Национальный фонд американской политики (National Foundation for American Policy) предрек США катастрофу из-за сокращения потока квалифицированных мигрантов в США из-за политики президента Дональда Трампа. Так, под предлогом пандемии коронавируса Трамп закрыл въезд в США для многих держателей грин-карт, иностранцев с рабочей визой H-1b (предназначена для лиц, приглашенных на работу в США в качестве временных сотрудников на рабочие места, требующее специальных навыков), других квалифицированных мигрантов и иностранных студентов.