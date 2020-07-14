США задумали смягчить запрет на визы для студентов

Администрация президента США Дональда Трампа задумала смягчить принятое ранее решение о том, что иностранные студенты должны покинуть страну, если осенью занятия в университетах будут проводиться онлайн. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, такой запрет Службы иммиграционного и таможенного контроля США подвергся ожесточенной критике администрации университетов и иностранных студентов. Решение раскритиковали в том числе компании сферы высоких технологий и власти штатов.

Как указывает издание, Служба иммиграционного и таможенного контроля может внести изменения эти в правила, прежде чем они официально вступят в силу.

Ранее ведущие учебные заведения США — Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт — обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать решение Службы иммиграционного и таможенного контроля, а Принстонский университет сообщил о намерении направить свое экспертное заключение к иску.

6 июля стало известно, что Иммиграционная и таможенная полиция США решила ввести временный запрет для иностранных студентов, которые находятся на онлайн-обучении в американских вузах, пребывать на территории страны. Временные правила были приняты в связи с пандемией коронавируса и распространяются на осенний семестр только для указанной категории студентов, у которых есть визы категорий F-1 и M-1.

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