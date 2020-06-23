Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз

США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года. Соответствующий указ был подписан президентом США Дональдом Трампом. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что временных сотрудников часто сопровождают их семьи, многие из которых также становятся конкурентами рабочих США. Трамп уточнил, что в обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства приносят пользу экономике страны. Однако в связи с пандемией коронавируса, которая привела к экономическому спаду, «некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необыкновенную угрозу для занятости американских рабочих», пояснил глава Белого дома.

Отмечается, что ограничения не коснутся работников, которые уже находятся в Соединенных Штатах.

Намерение ограничить выдачу рабочих виз для иностранных граждан Трамп подтвердил 21 июня. По его словам, такое решение «сделает многих людей счастливыми».

22 апреля Трамп подписал указ, который временно запрещает иммиграцию в США вследствие влияния пандемии коронавируса на экономику страны. По словам американского лидера, такая мера направлена на защиту американских рабочих. Помимо этого, ограничение иммиграции поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения, добавил Трамп. Распоряжение должно было продлиться 60 дней. Позднее один из ключевых советников главы государства Стивен Миллер заявил, что временный запрет на иммиграцию в страну для ряда категорий может стать постоянным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!