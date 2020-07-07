США решили выдворить находящихся на онлайн-обучении иностранных студентов

Иммиграционная и таможенная полиция США решила ввести временный запрет для иностранных студентов, которые находятся на онлайн-обучении в американских вузах, пребывать на территории страны. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, временные правила были приняты в связи с пандемией коронавируса и распространяются на осенний семестр только для указанной категории студентов, у которых есть визы категорий F-1 и M-1. Также власти не будут выдавать новые визы иностранным студентам, которые намерены приехать в США, если их программа обучения будет проходить в онлайн-формате.

Новыми правилами предусмотрен ряд исключений. В частности, обладатели виз F-1 смогут находиться в США, если в онлайн-формате проходит только часть их занятий. Однако такие исключения не распространяются на студентов программ обучения английскому языку с визами F-1, а также на студентов с визами M-1, получающих профессиональное образование.

Виза F-1 выдается для обучения в американских университетах, колледжах, школах, семинариях, консерваториях, а также других академических учреждениях, в том числе и на языковых программах. Визы М-1 предоставляются иностранным гражданам, которые обучаются на неакадемических программах или программах профессионального обучения.

23 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничении выдачи ряда временных рабочих виз до конца текущего года. Он отметил, что временных сотрудников часто сопровождают их семьи, многие из которых также становятся конкурентами рабочих США. Однако ограничения не коснутся работников, которые уже находятся в Соединенных Штатах.

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