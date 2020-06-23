Илон Маск раскритиковал решение Трампа приостановить выдачу рабочих виз

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал решение президента США Дональда Трампа ограничить выдачу ряда временных рабочих виз. Свое мнение он высказал в Twitter.

«Совершенно не согласен с данной мерой... Визовая реформа имеет смысл, но эта слишком масштабна», — написал предприниматель.

США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года. Соответствующий указ был подписан Дональдом Трампом. По его словам, такое решение «сделает многих людей счастливыми».

22 апреля Трамп подписал указ, который временно запрещает иммиграцию в США вследствие влияния пандемии коронавируса на экономику страны. По словам американского лидера, такая мера направлена на защиту американских рабочих. Помимо этого, ограничение иммиграции поможет сохранить ресурсы в области здравоохранения, добавил Трамп. Распоряжение должно было продлиться 60 дней. Позднее один из ключевых советников главы государства Стивен Миллер заявил, что временный запрет на иммиграцию в страну для ряда категорий может стать постоянным.

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