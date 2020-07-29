США предрекли катастрофу из-за отсутствия мигрантов

Сокращение потока квалифицированных мигрантов в США из-за политики президента Дональда Трампа грозит катастрофой американской экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Национального фонда американской политики (National Foundation for American Policy).

Как пишет агентство, под предлогом пандемии коронавируса Трамп закрыл въезд в США для многих держателей грин-карт, иностранцев с рабочей визой H-1b (предназначена для лиц, приглашенных на работу в США в качестве временных сотрудников на рабочие места, требующее специальных навыков), других квалифицированных мигрантов и иностранных студентов. По самому оптимистичному сценарию, в результате действий Трампа легальная миграция в США в 2021 году будет на 49 процентов ниже, чем в 2016-м, отметили в фонде.

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«Это трагедия и катастрофа для Соединенных Штатов. Сторонники Трампа не осознают, насколько сильно страна зависима от талантливых и квалифицированных мигрантов», — пишет агентство. Большинство самых многообещающих студентов в американских университетах в таких специальностях, как электротехника, нефтяной промысел, IT, машиностроение, гражданское строительство и химические технологии, приезжают из-за рубежа. Более 50 процентов исследователей в такой ключевой на фоне пандемии отрасли, как медицина, родом из других стран. Не менее важен вклад в американскую экономику и приглашенных иностранных профессоров, отмечают аналитики.

Остановка притока человеческого капитала в США и высокооплачиваемых иностранных работников грозит снижением налоговых поступлений и затруднит поддержку стареющего населения. Кроме того, отсутствие иностранных квалифицированных работников негативно скажется на зарплатах американцев, родившихся в США. Как пояснили специалисты, концентрация талантливых мигрантов в одной местности увеличивает ее привлекательность для компаний, которые готовы открыть офисы там, где много квалифицированных сотрудников. «Такие компании не будут нанимать неквалифицированные кадры из числа "настоящих" американцев, просто чтобы заполнить освободившиеся рабочие места. Они просто закроют представительства в США и переедут за рубеж в поисках талантливых сотрудников», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что новой угрозой для экономики США может стать снижение рождаемости в стране. Это приведет к сокращению количества потребителей, рабочих и налогоплательщиков в будущем.