Миллионы американцев столкнулись с риском потери крыши над головой

США грозит волна принудительных выселений арендаторов жилья. Из-за эпидемии коронавируса в стране многие съемщики столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и риском оказаться на улице. Об этом пишет The Washington Post.

По данным Бюро переписи населения США, 60 процентов семей, проживающих в съемном жилье, за последние месяцы пережили потерю работы или серьезное падение доходов. Среди тех, кто имеет собственный дом, таких 45 процентов. В консалтинговой фирме Stout Risius Ross предупреждают, что к октябрю 2020-го крышу над головой могут потерять до 12 миллионов американских арендаторов.

Введенный в стране мораторий на выселение жильцов закончился 24 июля. Кроме того, многим перестали выплачивать «коронавирусные» пособия по безработице. «Текущий кризис может усилить жилищное неравенство. Низкие ставки по ипотечным кредитам позволяют домовладельцам или тем, кто может прямо сейчас купить дом, экономить от 100 до 300 долларов в месяц на обязательных выплатах. За бортом остались те, кто арендует жилье, и безработные, которым закрыт доступ на рынок ипотеки», — заявил изданию Джефф Такер, экономист портала недвижимости Zillow.

Лето 2020-го — лучшее время для покупки жилья в США и худшее для тех, кто его арендует, подчеркивают эксперты.

Ранее в июле лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер предрек США масштабный обвал цен на жилье. По его мнению, быстрое распространение COVID-19 уже побудило многих американцев к поиску лучшей жизни за пределами мегаполисов, и деурбанизация будет набирать обороты. В результате спрос на недвижимость в городах сократится, что в свою очередь спровоцирует падение ее стоимости.

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