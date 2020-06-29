В Новой Зеландии выставили на продажу целый город

Город в Новой Зеландии можно приобрести за 7,5 миллиона долларов (525 миллионов рублей). В такую сумму оценили населенный пункт под названием Меллонсфолли Ранч, сообщает CNBC.

На территории есть порядка десятка зданий, кроме того, покупатель получит готовый бизнес по производству меда. Город относительно новый — его построил в 2006 году местный энтузиаст — почитатель вестернов. Образцом стал небольшой ковбойский городок в штате Вайоминг (США).

Материалы по теме Красиво жить Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны

Поселение рассчитано на 22 человека — столько могут вместить три жилых дома. Рядом с ними возведены офис шерифа, кинотеатр и здание суда. Путь на машине от Окленда до Меллонсфолли Ранч займет около шести часов. Добраться сюда можно и на вертолете.

В марте 2016-го в американском штате Невада за восемь миллионов долларов был выставлен на продажу город с казино, рестораном, магазином и мотелем. Владелица места под названием Кэл-Нев-Ари пыталась продать его за 17 миллионов долларов в 2010 году, но затем снизила цену более чем вдвое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru