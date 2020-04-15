В охваченном коронавирусом городе рекордно выросли продажи дорогого жилья

По итогам первого квартала 2020-го в Лондоне зафиксированы рекордные продажи в сегменте люксового жилья (стоимостью от 10 миллионов фунтов стерлингов, или 923 миллионов рублей), следует из материалов компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Всего за три месяца было реализовано 28 объектов в этой ценовой категории — это самый высокий показатель с 2017 года. «Объемы сделок заметно выросли после выборов (парламентских — прим. «Ленты.ру»), проходивших на фоне рисков, связанных Brexit, которые сильно влияли на покупателей, — отмечают аналитики. — В Лондоне планировалось повышение налога на покупку недвижимости в середине 2020 года и, чтобы успеть приобрести объекты недвижимости до повышения налога, покупатели были готовы войти в сделки с привлечением кредитования».

Эксперты указывают, что весь спрос на дорогое жилье в охваченном коронавирусом Лондоне пока не реализован: подавляющее большинство покупателей остаются готовыми к сделкам и заключат их, как только будут сняты ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19.

По данным Knight Frank, цены на элитное жилье в центре Лондона выросли на 0,2 процента в первом квартале. В самых престижных районах ценники за тот же период увеличились на 0,5 процента, что стало самым высоким показателем за последние четыре года.

Согласно официальной информации британского правительства, к 14 апреля в стране выявлено почти 94 тысячи зараженных коронавирусом. Более 12 тысяч зараженных скончались. В столице Великобритании введен карантинный режим.

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