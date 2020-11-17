Россиянку выселили из квартиры за шум

Жительницу Амурской области выселили из квартиры за систематическое нарушение тишины. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Соответствующий иск к россиянке удовлетворил суд. Женщина, занимавшая квартиру по договору социального найма, регулярно нарушала покой соседей. На нее подали в суд, и по итогам разбирательств ответчицу решили выселить из жилого помещения.

Не дожидаясь мер принудительного исполнения, женщина самостоятельно освободила квартиру, решение суда исполнено.

В январе 2020-го квартиры из-за шума лишился житель Мурманской области. Дебошира также уличили в том, что он довел жилое помещение до антисанитарного состояния и не оплачивал коммунальные услуги более полугода.

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