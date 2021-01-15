Определены лучшие этажи для покупателей квартир

Для покупателей квартир, в дальнейшем планирующих перепродажу объекта, лучшими представляются этажи с третьего по десятый. Также есть спрос на жилье, расположенное на 10-15 этажах, но аудитория у таких объектов несколько меньше. Об этом говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«На инвестиционную привлекательность проекта влияет не столько этаж, сколько местоположение, — подчеркивают специалисты. — Нельзя поставить посреди трущоб большой дом и сказать, что он инвестиционно привлекательный, потому что он высокий и большой».

Как определили эксперты, за последние 2,5 года новостройки Москвы «выросли» на три этажа — средняя этажность новых жилых комплексов увеличилась с 21,6 до 24,7 этажа. В целом более 46 процентов столичных новостроек — это небоскребы (здания выше 18 этажей). На малоэтажные проекты (до восьми этажей) приходится 28 процентов строек.

«Рост этажности домов — общемировая тенденция, и мы никуда от нее уйти не сможем, — заключают специалисты. — Этой участи могут избежать только города, которые признаны историческими памятниками, где запрещено высотное строительство. Москва к таким городам не относится и поэтому она будет расти. Но и этот тренд не будет бесконечным».

Ранее в январе было названо лучшее время для покупки жилья в 2021 году. По мнению экспертов, недвижимость следует купить в первом квартале, так как на рынке наметилось снижение спроса и замедление темпов роста цен. Небольшое падение цен на жилье также может произойти в начале мая.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru