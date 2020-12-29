Развеян миф о скидках на квартиры в российских новостройках

Около 90 процентов всех акций и дисконтов, предлагаемых в российских новостройках, — это маркетинговые ходы, и реальной выгоды для покупателя в них нет. Об этом говорится в материалах, предоставленных «Ленте.ру» компанией «Только лучшая недвижимость».

Специалисты развеяли миф о масштабных скидках на квартиры в российских новостройках, предоставляемых покупателям перед Новым годом. «Пожалуй, единственными реально действующими акциями являются скидки для региональных покупателей (в Санкт-Петербурге — прим. «Ленты.ру») и скидки на повторные покупки квартир», — пояснили эксперты.

По их мнению, реальной скидкой также может считаться индивидуальный дисконт, который удается получить, покупая объект стоимостью более 15 миллионов рублей или несколько объектов у одного застройщика. При этом о возможности получения такой скидки застройщики, как правило, не говорят открыто.

«В 95 процентах случаев застройщики дают дисконт на самые неликвидные квартиры, например, на объекты, расположенные на первом этаже или на угловые квартиры, где меньше света, либо же на квартиры с недостатками. На нормальные квартиры скидки дают только в 5 процентах случаев», — заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года в России может появиться не менее 200 жилых долгостроев. О том, что возведение сотен новостроек оказалось под угрозой срыва, заявил глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

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