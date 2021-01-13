Названо лучшее время для покупки жилья в 2021 году

В 2021 году наиболее привлекательным периодом для приобретения жилья может стать первый квартал — на рынке недвижимости наметилось снижение спроса и замедление темпов роста цен. Об этом заявили риелторы, опрошенные РИА Новости.

По их словам, обычно наиболее выгодно приобретать жилье летом и под Новый год, когда для привлечения покупателей застройщики запускают различные скидочные акции. Но в 2021-м лучшим временем для покупки недвижимости, вероятнее всего, станет период с января по март.

Небольшое снижение цен на жилье также может произойти в начале мая, сильнее же всего квартиры дорожают обычно осенью и в декабре, добавили специалисты. Они отметили, что существенных скидок, особенно в новостройках, в первой половине года ждать все-таки не стоит, так как спрос будет поддерживаться за счет продления программы льготной ипотеки.

В свою очередь, руководитель аналитического центра базы ЦИАН Алексей Попов назвал сезонность российского рынка недвижимости распространенным клише. По его мнению, продажи жилья в 2021-м будут зависеть не от общих сезонных трендов, а от отдельных макроэкономических, политических и прочих событий.

В конце декабря 2020-го риелторы опровергли прогнозы о росте цен на жилье в России в 2021 году. В ходе соответствующего опроса 45 процентов из них заявили, что рынок недвижимости ждет стагнация. Брокеры отметили, что рынок исчерпал возможности для роста, а спрос будет сокращаться из-за выросших в 2020-м цен. В снижение цен и дальнейшую рецессию рынка верят 15 процентов риелторов.

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