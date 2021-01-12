Россиянам посоветовали не зацикливаться на ипотеке

Зацикленность на идее владения жильем ошибочна, и потому повышать доступность ипотеки в России больше не нужно. Об этом заявила «Российской газете» президент фонда «Институт экономики города», руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева.

«Наша базовая ошибка — мы зациклились на жилье в собственность, — подчеркнула эксперт, говоря о продлении программы льготной ипотеки. — Ипотека стала рутинной частью жизни, и надо уже оставить ее в покое, не надо повышать ее доступность. При этом у нас абсолютно отсутствуют сегменты удовлетворения жилищной потребности, которые есть в других странах: нет цивилизованного рыночного найма жилья, субсидированного сегмента некоммерческой аренды».

По подсчетам Косаревой, Россия ежегодно тратит 200 миллиардов рублей на имущественные налоговые вычеты при приобретении жилья, в том числе с ипотекой. Специалист посоветовала направить эти деньги на строительство съемного жилья. «На это можно было бы построить в год 4 миллиона квадратных метров доступного жилья и дать его в наем людям, у которых низкие доходы», — указала она.

Косарева также заявила, что единственный «плюс» программы льготной ипотеки, которым воспользовались застройщики, — это то, что сниженная ставка по жилищным кредитам позволила им повысить цены, и они смогли переложить в стоимость жилья рост своих затрат на материалы, рабочую силу и переход на проектное финансирование. «Мы проанализировали 17 крупнейших российских агломераций — и практически во всех в 2020 году наблюдается рост цен на жилье в условиях падения доходов населения», — посетовала эксперт, подчеркнув, что это негативный эффект для жилищной политики.

Ранее в январе стало известно, что в России 57 процентов молодых людей (в возрасте до 35 лет) готовы взять ипотеку, чтобы улучшить свои жилищные условия. В настоящее время около 8,6 миллиона (27 процентов) 18-35-летних живут в съемном жилье.

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