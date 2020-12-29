Российский миллиардер назвал ипотеку рабством

Ипотека — это вид современного рабства, полагает российский миллиардер Игорь Рыбаков. Видео о минусах жилищного кредитования он опубликовал на своем YouTube-канале.

«Ипотека выглядит как безобидная такая штука — типа надолго взял и потихонечку платишь, — заявил Рыбаков. — На самом деле, это вид современного рабовладения. Они мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть — а как еще, вот мы так живем».

По словам миллиардера, ипотечники впадают в сильную зависимость от «плантации» (так он назвал кредитное бремя), испытывая постоянный страх потери рабочего места и репутации. «Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации, от этих выплат, что ты перестаешь думать рационально, так, как тебе выгодно. Ты становишься зависимым», — подчеркнул Рыбаков.

Он также критически высказался об идее владения жильем, отметив, что «по воспитанию, по ментальным консервам, которые есть в башке у людей», иметь свою квартиру — это некая «сакральная» обязанность. Рыбаков полагает, что арендовать жилье выгоднее, чем покупать его в кредит.

Ранее в декабре стало известно, что около четверти россиян, планирующих взять ипотеку, рассматривают возможность формирования первоначального взноса за счет потребительского кредита. Для таких заемщиков риск выхода на просрочку увеличивается более чем в два раза.

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