Россиянам пообещали ипотеку под шесть процентов годовых

Российское правительство намерено продолжить работу над снижением ставок по ипотечным кредитам. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе состоявшегося в среду, 23 декабря, совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает «Интерфакс».

Чиновник отметил, что по итогам 2020 года средняя ставка по ипотеке не превысит 8 процентов. «Этого значения мы должны были достигнуть только в 2024 году, — указал Хуснуллин. — В этом году этот показатель будет исполнен досрочно». Вице-премьер пообещал, что в последующие годы власти приложат усилия для сокращения средней ставки по жилищным кредитам до 6 процентов.

Ранее на том же заседании президент России Владимир Путин обозначил проблему роста цен на жилье в России. Он связал удорожание квадратных метров с запуском программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых и призвал своевременно реагировать на увеличение ценников.

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