Россияне урезали суммы ипотеки

Средняя сумма ипотеки в России по итогам ноября 2020-го снизилась на 0,3 процента, до 2,9 миллиона рублей. Это первое с апреля текущего года снижение размера займа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным аналитиков, еще в октябре россияне в среднем занимали на приобретение жилья по 2,92 миллиона рублей, но к середине осени внезапно урезали суммы займов. В предыдущие шесть месяцев средний размер ипотеки постоянно рос. В целом за год сумма ипотечного займа в России увеличилась почти на 11 процентов.

«Разворот» в ноябре делает маловероятным пересечения трехмиллионного рубежа до конца года. Аналитики ожидали, что средняя сумма ипотеки преодолеет эту планку еще в начале осени. «До конца года вряд ли средняя сумма ипотечного кредита превысит психологический рубеж в три миллиона рублей, — сообщили в «Эквифакс». — Так например, в декабре 2019 года значение средней суммы ипотечного кредита практически не изменилось».

Ранее стало известно, что около четверти россиян, планирующих взять ипотеку, рассматривают возможность формирования первоначального взноса за счет потребительского кредита. Для таких заемщиков риск выхода на просрочку увеличивается более чем в два раза.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru