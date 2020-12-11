Россиянам рассказали о риске разориться из-за ипотеки в 2021 году

Многие россияне, купившие жилье в 2020-м или планирующие его покупку в 2021 году, могут разориться. Об этом URA.RU рассказал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

Эксперт отметил, что финансово неграмотные граждане активно вкладываются в недвижимость. Риски усугубляет то, что большинство покупают квартиры на заемные деньги. «В ближайшие три года доходы населения точно не вырастут, — подчеркнул Калугин. — Поэтому велика вероятность, что к концу 2021 года большинству взявших ипотеку окажется просто нечем покрывать платежи, и просрочки будут только расти».

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич посчитал, что субсидирование ипотеки направлено прежде всего на поддержку банков. «Рынок первичного жилья будет расти, но это не означает, что не будет ситуаций, когда человек не сможет справиться с ипотекой», — предрек он.

Ранее в декабре вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил, что россияне, оформившие ипотеку на волне ажиотажного спроса на жилье, могут столкнуться с финансовыми трудностями в обозримом будущем. Им «придется испить горькую чашу буквально через один-два года, потому что кредит надо обслуживать и гасить», предупредил эксперт.

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