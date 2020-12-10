В России упростят процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал упростить процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры в ипотеку. Правительство решило избавить собственников от сбора документов и сделать процесс автоматическим. Новую меру министры обсудили на заседании кабмина.

Материалы по теме Набрали по мелочи Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно По второму кругу Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?

Мишустин отметил, что владельцы квартир зачастую не могут получить вычет, так как «сбор различных документов и заполнение декларации вызывает трудности». Однако, по новым правилам, для получения денег россиянам нужно будет заполнить электронное заявление в личном кабинете системы Федеральной налоговой службы.

По словам премьер-министра, система будет сама направлять запросы в банк, который выдавал кредит на ипотеку, а потом, в случае одобрения документов, перечислит деньги на счет налогоплательщика. Мишустин заявил, что обновленный порядок не только упростит процесс, но и ускорит его. «Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а главное — при минимальных усилиях заявителя. Деньги поступят намного раньше, а не в течение трех месяцев, как это принято сейчас», — подчеркнул премьер-министр.

В июле член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, до четырех и шести миллионов рублей. Таким образом Федоров хотел пересмотреть порядок, когда официально работающий гражданин мог вернуть 13 процентов с суммы до двух миллионов рублей, а также с суммы до трех миллионов рублей по процентам по кредиту.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru