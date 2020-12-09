Правительство России оценило распространение льготной ипотеки на вторичное жилье

В российском правительстве оценили распространение программы льготной ипотеки под 6,5 процента на вторичное жилье. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, данная мера не рассматривается. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хуснуллина, льготная ипотека внесла решающий вклад в динамику продаж недвижимости на первичном рынке и позволила успешно завершать объекты, которые достраиваются без эскроу-счетов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить госпрограмму на «вторичку». По мнению сенатора, данная мера поможет восстановить рынок, который пострадал из-за пандемии коронавируса.

Притом глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что ажиотажный спрос на льготную ипотеку, которую продлили до 1 июля 2021 года, ведет к росту цен на жилье в отдельных регионах.

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