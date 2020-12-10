Россиянам пообещали новые возможности для погашения ипотеки

Необходимо ускорить принятие нового законопроекта о возможностях использования средств материнского капитала для погашения льготных ипотечных займов. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в четверг, 10 декабря, в ходе приема граждан по видеосвязи, передает ТАСС.

С соответствующим вопросом к политику обратился житель Кузбасса. Он отметил, что в настоящее время заемщики специально созданных в регионе организаций, которые занимаются улучшением жилищных условий граждан, не могут направлять средства маткапитала на погашение ипотечных займов. Обусловлено это тем, что часть таких организаций неподконтрольны Центробанку и другим государственным органам.

Медведев назвал сложившуюся ситуацию несправедливой. «Она вызвана тем, что решили поставить региональные организации под контроль, но, как это часто бывает, о людях не очень хорошо подумали», — пояснил он. «Нужно, чтобы все, кто прошел проверку и кто действует в рамках правил, которые использует "Дом.рф", могли привлекать денежные средства от материнского капитала», — подчеркнул лидер единороссов. Он сообщил, что соответствующий законопроект разработан, он будет иметь обратную силу. Медведев пообещал дать поручение фракции «Единой России» в Госдуме об ускорении принятия этого проекта закона.

Ранее в декабре вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил, что россияне, оформившие ипотеку на волне ажиотажного спроса на жилье, могут столкнуться с финансовыми трудностями в обозримом будущем. Им «придется испить горькую чашу буквально через один-два года, потому что кредит надо обслуживать и гасить», предрек эксперт.

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