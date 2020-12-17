Определены главные причины для отказа в ипотеке

По итогам 2020 года плохая кредитная история стала главной причиной, по которой россиянам отказывали в ипотеке. Об этом говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как определили эксперты, для банков плохая кредитная история потенциального заемщика — один из важнейших стоп-факторов. «Если до этого клиент совершал платежи нерегулярно, будь то другая ипотека или потребительский кредит, то большая вероятность, что и по данному кредиту он будет совершать просрочки. Такую ситуацию сложно выправить. Можно обратиться в другой банк, менее требовательный», — поясняют специалисты.

Вторая причина для отказа в ипотеке — отсутствие у претендента работы. За ипотечными кредитами в банки часто обращаются неофициально трудоустроенные заемщики. Для таких клиентов у кредиторов есть программа выдачи ипотеки по двум документам, но в текущем году банки стали запрашивать и выписки об отчислениях в Пенсионный фонд. Данная категория клиентов, как правило, не может предоставить такую выписку.

Рискованный работодатель — третья причина для отказа. Речь идет о занятости в сегменте развлечений (ночные клубы, кинотеатры, музеи, выставочные и концертные залы), туристической сфере, предприятиях общепита, ретейле. На четвертом месте — высокая кредитная нагрузка заемщика, замыкает список оформление потребительского кредита на первоначальный взнос.

Ранее в декабре вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил, что россияне, оформившие ипотеку на волне ажиотажного спроса на жилье, могут столкнуться с финансовыми трудностями в обозримом будущем. Им «придется испить горькую чашу буквально через один-два года, потому что кредит надо обслуживать и гасить», предрек эксперт.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru