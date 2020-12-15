России предрекли исторический ипотечный рекорд

Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года может впервые в истории превысить 4 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВТБ.

Уходящий год для российского рынка жилищного кредитования станет историческим с точки зрения продаж, предрекли в банке. Там не исключили, что совокупный объем выдачи ипотеки составит более 4 триллионов рублей — это абсолютный рекорд.

Интерес россиян к жилищным кредитам остается стабильно высоким, при этом «перегрева» рынка ипотеки нет, подчеркивают в кредитной организации. «Мы по-прежнему считаем, что никаких признаков "ипотечного пузыря" в России нет: уровень просрочки не превышает 1 процента, риск-процедуры банков позволяют говорить о высокой степени устойчивости портфеля», — сообщили агентству в ВТБ. Там также отметили, что граждане берут ипотеку по рекордно низким ставкам в рамках кредитных программ, запущенных с поддержкой со стороны государства.

Ранее в декабре стало известно, что Уфа возглавила рейтинг российских городов с наибольшей долей ипотечных сделок на рынке жилья. По итогам 11 месяцев 2020 года в Уфе доля сделок с привлечением заемных средств при покупке недвижимости составила почти 63 процента. Второй по уровню востребованности ипотеки была названа Казань — там свыше 61 процента сделок — ипотечные. Тройку лидеров замкнул Омск с показателем 59,5 процента.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru