В России выросла просрочка по ипотеке

По итогам десяти месяцев 2020 года объем просроченных ипотечных кредитов в России вырос на 8 процентов, или на 6 миллиардов рублей, следует из материалов агентства «Долговой Консультант», предоставленных «Ленте.ру».

Эксперты отмечают, что ипотечный сегмент показывает низкую динамку прироста «плохой» задолженности (учитываются кредиты, выплаты по которым просрочены на 90 и более дней). Но из-за резкого роста объема выданных жилищных кредитов в ближайшее время, по их мнению, ускорится и прирост просроченной задолженности.

«В целом по России ипотечный портфель вырос на 19 процентов при росте просроченной задолженности на 8 процентов. Наибольшая динамика прироста просроченной задолженности, в 5,4 раза, зафиксирована в Калининградской области, в 1,9 раза — в Севастополе», — указывают специалисты.

По их мнению, ипотечные заемщики относятся к наиболее дисциплинированной категории банковских клиентов. «Но и в данной категории прирост на 6 миллиардов рублей можно интерпретировать в квадратные метры и получить еще 1,8 тысячи проблемных квартир к тем 24 тысячам, что мы прогнозировали в начале текущего года», — заключают в «Долговом Консультанте».

Ранее в декабре вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил, что россияне, оформившие ипотеку на волне ажиотажного спроса на жилье, могут столкнуться с финансовыми трудностями в обозримом будущем. Им «придется испить горькую чашу буквально через один-два года, потому что кредит надо обслуживать и гасить», предрек эксперт.

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